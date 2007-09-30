Матч завершен
Сампдория
Генуя
3:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
30 сент. 2007, 16:00 МСК
30.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы