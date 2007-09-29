Матч завершен
Рома
Рим
1:4
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
29 сент. 2007, 19:00 МСК
29.09.2007, 19:00 МСК
суббота
Составы