Матч завершен
Наполи
Неаполь
1:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 6 тур

Серия А,

6 тур

Италия
30 сент. 2007, 16:00 МСК
30.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы