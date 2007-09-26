Матч завершен
Дженоа
Генуя
3:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 5 тур

Серия А,

5 тур

Италия
26 сент. 2007, 21:30 МСК
26.09.2007, 21:30 МСК
среда
Составы