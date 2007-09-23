Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
23 сент. 2007, 21:30 МСК
23.09.2007, 21:30 МСК
воскресенье
Составы