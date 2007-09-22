Матч завершен
Милан
Милан
1:1
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
22 сент. 2007, 21:30 МСК
22.09.2007, 21:30 МСК
суббота
Составы