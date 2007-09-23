Матч завершен
Аталанта
Бергамо
2:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
23 сент. 2007, 16:00 МСК
23.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы