Матч завершен
Наполи
Неаполь
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
16 сент. 2007, 16:00 МСК
16.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы