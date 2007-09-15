Матч завершен
Лацио
Рим
0:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
15 сент. 2007, 21:30 МСК
15.09.2007, 21:30 МСК
суббота
Составы