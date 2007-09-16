Матч завершен
Ювентус
Турин
0:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
16 сент. 2007, 16:00 МСК
16.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы