Матч завершен
Удинезе
Удине
0:5
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
2 сент. 2007, 16:00 МСК
2.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы