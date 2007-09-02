Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
2 сент. 2007, 21:30 МСК
2.09.2007, 21:30 МСК
воскресенье
Составы