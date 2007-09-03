Матч завершен
Милан
Милан
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
3 сент. 2007, 19:00 МСК
3.09.2007, 19:00 МСК
понедельник
Стефано Фарина
Стефано Фарина
Главный Судья
Составы