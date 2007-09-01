Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
1 сент. 2007, 21:30 МСК
1.09.2007, 21:30 МСК
суббота
Составы