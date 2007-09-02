Матч завершен
Аталанта
Бергамо
2:0
Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
2 сент. 2007, 16:00 МСК
2.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы