Матч завершен
Арсенал
Лондон
1:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
16 дек. 2007, 19:00 МСК
16.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы