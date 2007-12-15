Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:1
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2007, 18:00 МСК
15.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы