Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
16 дек. 2007, 16:30 МСК
16.12.2007, 16:30 МСК
воскресенье
Составы