Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2007, 18:00 МСК
15.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы