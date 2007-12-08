Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:3
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2007, 15:45 МСК
8.12.2007, 15:45 МСК
суббота
Составы