Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2007, 19:00 МСК
9.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы