Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
3:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2007, 18:00 МСК
8.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы