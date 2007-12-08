Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4:1
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2007, 18:00 МСК
8.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы