Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2007, 18:00 МСК
9.12.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы