Матч завершен
Рединг
Рединг
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2007, 20:15 МСК
8.12.2007, 20:15 МСК
суббота
Составы