Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
2:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
9 дек. 2007, 16:30 МСК
9.12.2007, 16:30 МСК
воскресенье
Составы