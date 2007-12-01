Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
1 дек. 2007, 20:15 МСК
1.12.2007, 20:15 МСК
суббота
Составы