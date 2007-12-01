Матч завершен
Челси
Лондон
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
1 дек. 2007, 15:45 МСК
1.12.2007, 15:45 МСК
суббота
Составы