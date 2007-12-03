Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
3 дек. 2007, 23:00 МСК
3.12.2007, 23:00 МСК
понедельник
Составы