Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
1 дек. 2007, 18:00 МСК
1.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы