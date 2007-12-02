Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
2:3
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
2 дек. 2007, 19:00 МСК
2.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы