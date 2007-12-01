Матч завершен
Рединг
Рединг
1:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
1 дек. 2007, 18:00 МСК
1.12.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы