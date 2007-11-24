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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:2
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
24 нояб. 2007, 18:00 МСК
24.11.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы