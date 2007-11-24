Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
24 нояб. 2007, 20:15 МСК
24.11.2007, 20:15 МСК
суббота
Составы