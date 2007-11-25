Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
25 нояб. 2007, 16:30 МСК
25.11.2007, 16:30 МСК
воскресенье
Составы