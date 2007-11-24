Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
24 нояб. 2007, 15:45 МСК
24.11.2007, 15:45 МСК
суббота
Составы