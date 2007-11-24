Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:3
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
24 нояб. 2007, 18:00 МСК
24.11.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы