Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
11 нояб. 2007, 16:00 МСК
11.11.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы