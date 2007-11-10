Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
10 нояб. 2007, 20:15 МСК
10.11.2007, 20:15 МСК
суббота
Составы