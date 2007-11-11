Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
4:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
11 нояб. 2007, 18:00 МСК
11.11.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы