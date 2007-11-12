Матч завершен
Рединг
Рединг
1:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
12 нояб. 2007, 23:00 МСК
12.11.2007, 23:00 МСК
понедельник
Составы