Матч завершен
Арсенал
Лондон
2:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
3 нояб. 2007, 15:45 МСК
3.11.2007, 15:45 МСК
суббота
Составы