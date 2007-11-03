Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
3 нояб. 2007, 20:15 МСК
3.11.2007, 20:15 МСК
суббота
Составы