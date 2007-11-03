Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:4
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
3 нояб. 2007, 18:00 МСК
3.11.2007, 18:00 МСК
суббота
Составы