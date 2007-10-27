Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4:1
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
27 окт. 2007, 17:00 МСК
27.10.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы