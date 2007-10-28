Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
1:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
28 окт. 2007, 18:00 МСК
28.10.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы