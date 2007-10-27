Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
27 окт. 2007, 19:15 МСК
27.10.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы