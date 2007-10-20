Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
4:2
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
20 окт. 2007, 17:00 МСК
20.10.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы