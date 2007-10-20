Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
20 окт. 2007, 14:45 МСК
20.10.2007, 14:45 МСК
суббота
Составы