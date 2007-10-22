Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
3:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
22 окт. 2007, 22:00 МСК
22.10.2007, 22:00 МСК
понедельник
Составы